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Мужчина набросился с ножом на сестру и мать в Костанае

Набросился с ножом на сестру и маму: обвиняемого отправили в психбольницу Костаная, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 01:53 Фото: pixabay
В Костанае 21-летний парень с ножом напал на маму и сестру. За это он был помещен в психбольницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Алау", по факту нанесения ножевых ранений двум женщинам полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего парня. В ходе разбирательства выяснилось, что он нанес ранения 62-летней матери и 37-летней сестре.

"Пострадавшие получают амбулаторное лечение. В настоящее время подозреваемый помещен в областную психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц".ДП Костанайской области

Ранее сообщалось о другом происшествии. В социальных сетях распространилось видео, как женщина избивает свою дочь. На кадрах она сначала нападает на нее с ножом, затем бьет мусорным ведром по лицу, а после бьет руками и ногами. Видео изучили полицейские и прокомментировали ситуацию.

Сахибам Садырова
Костанайская область 2024 год Полиция
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