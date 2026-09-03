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Мир

Отец сбросил 40 килограммов, чтобы спасти сына

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 07:13 Фото: pexels
Житель Великобритании Гэри Джексон похудел на 40 килограммов, чтобы стать донором для шестилетнего сына Гарри и участвовать в редкой двойной трансплантации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на LADBible, Гарри появился на свет с мальротацией кишечника – врожденным нарушением его развития.

Из-за этого мальчику требовалось внутривенное питание. Со временем это привело к серьезному поражению печени. Так что ребенку потребовалась пересадка сразу двух органов.

Оба родителя прошли обследование, и оно показало, что Гэри практически идеально подходит сыну как донор: совместимость составила около 98%.

Чтобы врачи разрешили операцию, мужчине пришлось несколько месяцев соблюдать строгую диету, полностью отказаться от алкоголя и снизить вес.

Операция шла в лондонской больнице King's College около 17 часов. У Гэри удалили около 20% печени и около полутора метров тонкого кишечника, которые пересадили сыну.

По словам врачей, подобная процедура проводится исключительно редко. Гарри считается одним из примерно десяти детей в мире, перенесших такую трансплантацию от живого донора. Гэри восстанавливался около шести недель. Сейчас он признается, что все ограничения и трудности того стоили.

Ранее мы писали о том, что женщина сбросила 77 кг и стала королевой красоты после унизительного случая.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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