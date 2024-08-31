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Принцесса Норвегии Марта-Луиза вышла замуж за шамана

Принцесса Норвегии Марта-Луиза вышла замуж за шамана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 23:07 Фото: pixabay
Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза вышла замуж за жителя Калифорнии, афроамериканца Дурека Верретта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hello, после их помолвки в 2022 году Марта-Луиза решила отказаться от роли официального представителя королевского дома Глюксбургов, но король Харальд V сохранил за ней титул принцессы.

На свадьбе, на которой присутствовали 350 гостей, были замечены родители невесты, ее брат кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит, а также три дочери Марты-Луизы – Мод, Леа и Эмма. Среди гостей также была 92-летняя принцесса Астрид, дочь короля Олафа V и принцессы Швеции Марты, вдова олимпийского серебряного призера по парусному спорту Йохана Мартина Фернера, которую доставили на церемонию в инвалидной коляске.

Марта-Луиза, которой 52 года, и 49-летний Дурек Верретт объявили о своих отношениях в 2019 году. Верретт известен как шаман и проводит частные сеансы, а также онлайн-курсы, направленные на "возвращение власти людям для осознанной, подлинной и гармоничной жизни". Среди его клиентов были такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Нина Добрев. Верретт утверждает, что его мать имеет норвежско-индийские корни, а отец – гаитянские.

Этот брак стал для Марты-Луизы вторым. Ранее она была замужем за писателем Ари Беном, от которого у нее трое детей. В 2002 году она отказалась от титула "Ее королевское высочество" ради развития собственного бизнеса.

Ранее стало известно, что на 69-м году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. 

Диана Абдуллаева
Интересное Норвегия 2024 год
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