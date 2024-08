Принцесса Норвегии Марта-Луиза вышла замуж за шамана

Как пишет издание Hello, после их помолвки в 2022 году Марта-Луиза решила отказаться от роли официального представителя королевского дома Глюксбургов, но король Харальд V сохранил за ней титул принцессы.

На свадьбе, на которой присутствовали 350 гостей, были замечены родители невесты, ее брат кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит, а также три дочери Марты-Луизы – Мод, Леа и Эмма. Среди гостей также была 92-летняя принцесса Астрид, дочь короля Олафа V и принцессы Швеции Марты, вдова олимпийского серебряного призера по парусному спорту Йохана Мартина Фернера, которую доставили на церемонию в инвалидной коляске.

