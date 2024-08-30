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В Новой Зеландии умер король маори

В Новой Зеландии умер король маори, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 12:55 Фото: wikimedia
На 69-м году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из издания RNZ со ссылкой на администрацию монарха.

"Король умер утром в пятницу, когда он находился в больнице после перенесенной операции на сердце. Он ушел из жизни мирно в окружении семьи". – говорится в сообщении.

Тухеитиа Паки Те Фероферо VII стал королем в 2006 году после смерти своей матери. Несмотря на то, что должность короля маори в Новой Зеландии не имеет юридической власти, она играет важную роль в общественной жизни страны.

19 августа 2024 года ушел из жизни журналист и телеведущий Фил Донахью.

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