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Из-за засухи в Намибии планируют убить более 80 слонов

слоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 11:20 Фото: pixabay
Министерство охраны окружающей среды Намибии планирует отстрелять 723 диких животных, в том числе 83 слонов, чтобы раздать мясо людям, которые пострадали из-за сильной засухи на юге Африки, сообщает Zakon.kz.

Отстрел животных проведут в национальных парках и территориях где, по мнению властей, численность животных превышает объемы пастбища и запасы воды, пишет The New York Times.

Южная Африка сталкивается с самой сильной засухой за последние десятилетия, а Намибия, по данным Организации Объединенных Наций, в прошлом месяце исчерпала 84% своих продовольственных запасов.

"Хорошо управляемая, устойчивая добыча здоровых популяций диких животных может быть ценным источником продовольствия для общин", – пояснила директор Африканского офиса Программы ООН по окружающей среде Роуз Мвебаза.

По оценкам специалистов, более 200 тыс. слонов обитают в заповедной зоне, расположенной на территории пяти стран юга Африки – Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Анголы и Намибии, – что делает этот регион местом обитания одной из крупнейших популяций слонов в мире.

Ранее сообщалось, что крупный метеорит вошел в атмосферу и распался на части в воздухе над Восточно-Капской провинцией в Южноафриканской Республике.

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