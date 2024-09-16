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В Зимбабве поручили уничтожить 200 слонов из-за нехватки продовольствия

Истребление слонов в Зимбабве, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 05:59 Фото: pixabay
В Зимбабве поручили уничтожить 200 слонов из-за нехватки продовольствия, которую вызвала засуха, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, управление по охране дикой природы страны заявило, что Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия. Этот шаг позволит решить проблему стремительно растущей популяции животных.

Сейчас в Зимбабве обитает около 100 000 слонов – вторая по величине популяция в мире после Ботсваны.

Генеральный директор ZimParks Фултон Мангванья сообщил, что 200 слонов будут отстрелены в районах, где они сталкивались с людьми, в том числе в Хванге, где находится крупнейший природный заповедник Зимбабве.

"Мы обсуждаем с ZimParks и некоторыми общинами возможность сделать то же, что сделала Намибия , чтобы мы могли забить слонов и мобилизовать женщин, чтобы они, возможно, высушили мясо, упаковали его и гарантировали, что оно попадет в те общины, которым нужен белок".Министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони

Соседняя Намибия в этом месяце заявила, что уже убила 160 диких животных в ходе запланированного отстрела более 700 особей, включая 83 слона, чтобы также справиться с сильнейшей засухой за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что в США выдра напала на ребенка и утащила его под воду.

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