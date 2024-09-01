В США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом: есть погибшие

Небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, погибли три человека – двое находились на борту судна и один местный житель:

"Пожарная служба города Грешам сообщила, что обнаружила трех погибших в результате падения самолета на жилой дом".

Сначала самолет врезался в опору линии электропередачи, а после – в жилой дом, вызвав пожар, который распространился на четыре строения. Исходя из аудиозаписей авиадиспетчерской службы, у пилота возникли проблемы с управлением.

1 сентября 2024 года власти России сообщили, что обнаружили обломки вертолета, который разбился на Камчатке рядом с вулканом. Все 22 человека, находившиеся на его борту, погибли.