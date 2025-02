Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии

Сразу после крушения загорелись несколько домов в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта. Полиция заявила о том, что на месте катастрофы есть пострадавшие.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту судна находились шесть человек.

Владельцем самолета является компания Jet Rescue Air Ambulance. На его борту были четыре члена экипажа, ребенок (педиатрический пациент) и сопровождающий. Компания заявила, что не может сообщить об их состоянии.

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR