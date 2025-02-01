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Мир

Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 09:12 Фото: Х/losexpulsados
Небольшой самолет санитарной авиации разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома. Инцидент случился 31 января после взлета, недалеко от торгового центра Roosevelt Mall, сообщает Zakon.kz.

Сразу после крушения загорелись несколько домов в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта. Полиция заявила о том, что на месте катастрофы есть пострадавшие.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту судна находились шесть человек.

"Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 вечера по местному времени (04:30 субботы по времени Астаны) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии", – сказано в сообщении.

Владельцем самолета является компания Jet Rescue Air Ambulance. На его борту были четыре члена экипажа, ребенок (педиатрический пациент) и сопровождающий. Компания заявила, что не может сообщить об их состоянии.

"Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей", – добавляется в сообщении Jet Rescue Air Ambulance.

Причины авиакатастрофы пока не называются. По данным Fox News, крушение могли спровоцировать баллоны с кислородом, которые были на борту самолета.

Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три члена экипажа. Никто не выжил.

Андрей Дюсупов
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