Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии
Сразу после крушения загорелись несколько домов в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта. Полиция заявила о том, что на месте катастрофы есть пострадавшие.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту судна находились шесть человек.
"Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 вечера по местному времени (04:30 субботы по времени Астаны) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии", – сказано в сообщении.
Владельцем самолета является компания Jet Rescue Air Ambulance. На его борту были четыре члена экипажа, ребенок (педиатрический пациент) и сопровождающий. Компания заявила, что не может сообщить об их состоянии.
This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR— FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025
"Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей", – добавляется в сообщении Jet Rescue Air Ambulance.
Причины авиакатастрофы пока не называются. По данным Fox News, крушение могли спровоцировать баллоны с кислородом, которые были на борту самолета.
TRAGEDIA EN PHILADELPHIA— Los Expulsados (@losexpulsados) February 1, 2025
Un avión Learjet 65, que abarcaba una Ambulancia Aérea Mexicana, se estrelló en el Boulevard Roosevelt, en Philadelphia, dejando heridos y varias casas quemadas. El video es fuerte dado que se grabó exactamente en el choque pic.twitter.com/0GKDZrxem2
Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три члена экипажа. Никто не выжил.