У берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России

У берегов Норвегии скончался кит-белуха по кличке Хвалдимира, которого местные подозревали в шпионаже в пользу России с 2019 года. Отметим, что имя образовано от норвежского слова "кит" – hval и имени Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, тушу 31 августа нашли отец и сын, занимавшиеся рыбалкой в заливе Рисавика на юге Норвегии. Хвалдимира подняли из воды с помощью крана и доставили в ближайшую гавань для осмотра специалистами.

"К сожалению, мы нашли Хвалдимира плавающим (мертвым) в море. Он скончался, но пока не ясно что стало причиной смерти", – рассказал морской биолог Себастьян Стрэнд, который следил за приключениями кита в течение последних трех лет по поручению норвежской некоммерческой организации Marine Mind.

По его словам, на животном не нашли никаких серьезных внешних повреждений. Для установления причин планируется провести вскрытие.

Как уточняется, на протяжении многих лет белуху видели в водах у берегов нескольких норвежских городов. Хвалдимир проявлял большой интерес к людям и реагировал на сигналы руками.

"На основании этих наблюдений можно сделать вывод, что Хвалдимир прибыл в Норвегию, переправившись из российских вод, где, как предполагается, он содержался в плену", – говорится в сообщении Marine Mind.

Из-за такого поведения норвежские СМИ также предположили, что Хвалдимир мог использоваться в России в качестве своего рода "терапевтического кита".

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