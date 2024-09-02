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Экс-главу польского госагентства арестовали в Великобритании

Экс-главу польского госагентства арестовали в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 23:41 Фото: pixabay
Бывший глава польского Правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский был задержан в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте польской прокуратуры, 23 августа прокуратура в Польше выдала заочный ордер на арест Кучмеровского по подозрению в коррупции сроком на три месяца.


"Михал Кучмеровский был задержан сегодня в Лондоне на основании выданного окружным судом Варшавы ордера на арест", – говорится в сообщении.

Кучмеровский возглавлял Правительственное агентство стратегических резервов с февраля 2021 года по март 2024 года. Структура была активно вовлечена в оказание гуманитарной помощи Украине. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Кучмеровского орденом "За заслуги" III степени.

Ранее сообщалось, что в департаменте КНБ по Атырауской области подтвердили, что в отношении начальника СИЗО идет досудебное расследование.

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