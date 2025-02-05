Глава Антикора встретился с послом Великобритании

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали провел двустороннюю встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэтрин Лич, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, на встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Руководитель Антикоррупционного ведомства ознакомил с проводимыми в Казахстане реформами и основными направлениями деятельности агентства, реализуемыми в рамках исполнения поручении главы государства.

"Проводимая работа способствует минимизации коррупционных рисков, развитию добропорядочности в обществе, росту доверия бизнеса и граждан к государственным институтам, повышению эффективности возврата незаконно полученных активов и правовой помощи по уголовным делам, а также укреплению международного имиджа и инвестиционной привлекательности страны", – сообщили в Антикоре.

Жумагали подчеркнул значимость взаимодействия с британской стороной, нацеленного на достижение передовых антикоррупционных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.

В свою очередь Кэтрин Лич выразила заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в рамках совместных проектов по обмену опытом.

По итогам встречи стороны договорились о реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности антикоррупционной политики.