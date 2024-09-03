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Принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике за расточительство

Королевская семья , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 02:57 Фото: Suzanne Plunkett, Genevieve, wikipedia
По официальным данным, недавний визит принца Гарри и Меган Маркл в Колумбию обошелся южноамериканской стране примерно в 6 500 фунтов стерлингов (4 млн 122 тыс. 563 тенге) в день и в 45 тыс. фунтов стерлингов (28 млн 540 тыс. 827 тенге) в общей сложности, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, приведенные данные опубликовал вице-президент страны. Это откровение вызвало массовую негативную реакцию против членов королевской семьи из-за дорогостоящей поездки в страну, которая в настоящее время сталкивается с финансовыми проблемами и кризисом в области здравоохранения.

Цифра раскрыли после того, как сенатор Мария Фернанда Кабал отправила официальный запрос вице-президентц Колумбии Франсию Маркес. Маркес пригласила Гарри и Меган, вдохновившись их документальным фильмом Netflix.

В ответ на разоблачение Кабал назвала квазикоролевский тур "шоуменством" и "расточительной тратой денег".

Она также раскритиковала вице-президента Маркеса за трату денег, которые принадлежат колумбийцам.

Есть и другая информация, по которой герцог и герцогиня сами оплатили свои расходы во время визита с 15 по 18 августа, а также расходы на перелеты и проживание в Боготе.

Ранее в СМИ появилась информация, что сыновья короля Великобритании Чарльза III, принцы Уильям и Гарри впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, однако не обменялись ни единым словом.

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