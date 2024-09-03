Принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике за расточительство
По информации Hindustan Times, приведенные данные опубликовал вице-президент страны. Это откровение вызвало массовую негативную реакцию против членов королевской семьи из-за дорогостоящей поездки в страну, которая в настоящее время сталкивается с финансовыми проблемами и кризисом в области здравоохранения.
Цифра раскрыли после того, как сенатор Мария Фернанда Кабал отправила официальный запрос вице-президентц Колумбии Франсию Маркес. Маркес пригласила Гарри и Меган, вдохновившись их документальным фильмом Netflix.
В ответ на разоблачение Кабал назвала квазикоролевский тур "шоуменством" и "расточительной тратой денег".
Она также раскритиковала вице-президента Маркеса за трату денег, которые принадлежат колумбийцам.
Есть и другая информация, по которой герцог и герцогиня сами оплатили свои расходы во время визита с 15 по 18 августа, а также расходы на перелеты и проживание в Боготе.
Ранее в СМИ появилась информация, что сыновья короля Великобритании Чарльза III, принцы Уильям и Гарри впервые
за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту
Феллоузу, однако не обменялись ни единым словом.