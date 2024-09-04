Стрельба в школе Апалачи в США: что известно к этому моменту
Фото: pixabay
4 сентября стало известно, что как минимум два человека пострадали во время стрельбы в средней школе Апалачи в американском штате Джорджия, сообщает Zakon.kz.
По информации иностранных СМИ, предполагается, что несколько человек с автоматическими винтовками типа AR-15 ворвались в учебное учреждение.
На месте дежурят медики, привлечен вертолет. Информации о погибших пока нет.
Отметим, что здание окружено, учеников выводят. По словам руководства школы, в заведении введен режим строгой изоляции.
Large police and medical personnel presence at Apalachee High school in— Chad (@Not_ADemocracy) September 4, 2024
Barrow County Georgia. At least one person has been airlifted.
Reports of gunfire. pic.twitter.com/vffU1xvnV6
Ранее, в июне, люди пострадали во время стрельбы в Москве.
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