Бывшего прокурора в Талдыкоргане приговорили к крупному штрафу за мошенничество

В Талдыкорганском городском суде в сокращенном порядке рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего прокурора, обвиненного в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда, подсудимый работал прокурором управления по поддержанию государственного обвинения областной прокуратуры.

8 июня 2024 года он ввел в заблуждение своего знакомого, пообещав положительно разрешить интересующее его уголовное дело. Но на самом деле намерений вмешиваться в расследование этого дела у него не было.

"Таким образом А. обманным путем завладел денежными средствами в сумме свыше 1,9 млн тенге. Незаконные действия экс-прокурора выявлены в результате совместных мер подразделения собственной безопасности прокуратуры и органов национальной безопасности", – отметили в Талдыкорганском городском суде.

Подсудимый в суде вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся, возместил ущерб в полном объеме.

"Суд, с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств: чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, примирение с потерпевшим, а также наличие малолетних детей, один из которых имеет инвалидность; отягчающих обстоятельств: совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу, признал А. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от похищенного имущества, что составляет 19 463 180 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – сообщили в суде.

Кроме того, осужденного лишили чина "младший советник юстиции".

Приговор не вступил в законную силу.

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