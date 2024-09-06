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Умер легендарный пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова

музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 00:45 Фото: Facebook/Sergio Mendes
Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал G1 со ссылкой на семью артиста.


"Сержио Мендес скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе, в США, где он жил с 60-х годов. Смерть G1 подтвердила семья пианиста, ее причина не раскрывается", – говорится в сообщении.

Мендес родился в Рио-де-Жанейро в 1941 году, и в возрасте 23 лет переехал в Соединенные Штаты, где прожил всю остальную жизнь. Пианист за свою 60-летнюю карьеру выпустил 35 музыкальных альбомов, последний из которых, In the Key of Joy, вышел в 2020 году. Музыкант был обладателем премии "Грэмми" и номинантом на "Оскар".

Самая популярная его композиция – Mas que nada, версия песни другого бразильца Хорхе Бен Хора – вышла в 1966 году. Альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66, для которого она стала заглавной, находится в зале славы "Грэмми".

Ранее, в середине июня, на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов.

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