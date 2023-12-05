Летевший из Москвы в Узбекистан самолет экстренно сел в Актобе

Самолет, летевший из Москвы в Термез 5 декабря 2023 года, совершил экстренную посадку в Актобе из-за больного пассажира, сообщает Zakon.kz.

Самолет, следовавший из Москвы в узбекский Термез, экстренно приземлился в Актобе. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

"Пассажирский рейс HY9610 авиакомпании "Uzbekistan Airways", следовавший по маршруту Москва – Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", – говорится в сообщении авиакомпании.

Экипаж вызвал скорую помощь больному. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Uzbekistan Airports".

27 ноября 2023 года сообщалось, что самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау. В пресс-службе авиакомпании раскрыли подробности инцидента, а также рассказали, как быть пассажирам задержанного рейса.