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Летевший из Москвы в Узбекистан самолет экстренно сел в Актобе

Летевший из Москвы в Узбекистан самолет экстренно сел в Актобе Фото: pixabay
Самолет, летевший из Москвы в Термез 5 декабря 2023 года, совершил экстренную посадку в Актобе из-за больного пассажира, сообщает Zakon.kz.

Самолет, следовавший из Москвы в узбекский Термез, экстренно приземлился в Актобе. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. 

"Пассажирский рейс HY9610 авиакомпании "Uzbekistan Airways", следовавший по маршруту Москва – Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", – говорится в сообщении авиакомпании.

Экипаж вызвал скорую помощь больному. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Uzbekistan Airports".

27 ноября 2023 года сообщалось, что самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау. В пресс-службе авиакомпании раскрыли подробности инцидента, а также рассказали, как быть пассажирам задержанного рейса. 

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