Россиянин случайно поджег сына, пытаясь пожарить шашлык
Фото: pixabay
В Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал, когда готовил шашлыки и случайно поджег 11-летнего сына, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте в российском регионе пишет Telegram-канал Shot.
ЧП произошло на даче в городском округе Серебряные Пруды, когда там отдыхала вся семья. В какой-то момент отец взял бутылку для розжига и расплескал содержимое, пока лил в мангал. Его сын находился рядом. Жидкость попала на него, а потом на мальчика перекинулся и огонь. У школьника загорелась одежда.
Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожог второй степени – почти 50% тела.
Ранее сообщалось, что в Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся сам.
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