#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
Происшествия

Россиянин спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык

пожар, Россия, Удмуртия, шашлык, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
В результате пожара сгорел дом самого мужчины и его соседа. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей. Кроме этого, суд оштрафовал его за несоблюдение техники противопожарной безопасности на 10 тысяч рублей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале, неудачный отдых на природе с шашлыком получился из-за того, что мужчина не учел противопожарное расстояние и поставил мангал близко к хозяйственным постройкам.

"В деревне Сепыч 72-летний пенсионер на своем участке жарил шашлыки. Искры с мангала разлетелись на дровяник и вызвали пожар", – рассказал замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Ватлин.

Ранее сообщалось, что казахстанцев будут штрафовать за костры на дачах. Это не касается шашлыков. Их можно жарить, но только на предназначенных для этих целей мангалах и на расстоянии не менее 10 метров до строений. Рядом обязательно должен быть огнетушитель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Нечем дышать: Атырау окутал густой дым от пожаров
Происшествия
19:59, Сегодня
Нечем дышать: Атырау окутал густой дым от пожаров
В страшном ДТП погиб один из самых богатых людей Норвегии
Происшествия
19:32, Сегодня
В страшном ДТП погиб один из самых богатых людей Норвегии
Полицейские раскрыли кражу запчастей сельхозтехники на 40 млн тенге
Происшествия
18:56, Сегодня
Полицейские раскрыли кражу запчастей сельхозтехники на 40 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: