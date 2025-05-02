Россиянин спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык

В результате пожара сгорел дом самого мужчины и его соседа. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей. Кроме этого, суд оштрафовал его за несоблюдение техники противопожарной безопасности на 10 тысяч рублей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале, неудачный отдых на природе с шашлыком получился из-за того, что мужчина не учел противопожарное расстояние и поставил мангал близко к хозяйственным постройкам.

"В деревне Сепыч 72-летний пенсионер на своем участке жарил шашлыки. Искры с мангала разлетелись на дровяник и вызвали пожар", – рассказал замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Ватлин.

Ранее сообщалось, что казахстанцев будут штрафовать за костры на дачах. Это не касается шашлыков. Их можно жарить, но только на предназначенных для этих целей мангалах и на расстоянии не менее 10 метров до строений. Рядом обязательно должен быть огнетушитель.