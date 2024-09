Тысячи французов вышли на митинги против политики Макрона

Как пишет издание L'Est Républicain, бастующие требуют отставки главы государства. Отмечается, что возмущения вызвало назначение новым главой Кабмина представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье. Его партия заняла только четвертое место по итогам досрочных парламентских выборов летом 2024 года.

Как уточняется, ожидается, что выступить против политики Макрона планируют до 30 тыс. демонстрантов по всей стране, 8 тыс. из них должны выйти на улицы Парижа.

Парламентские выборы во Франции завершились 8 июля победой "Нового народного фронта". Блок левых партий получил 182 места вНациональном собрании, а правая коалиция во главе с "Национальным объединением" – 143 места.

And here is the power of the people: France 🇨🇵✊ saw a strong stand in Nice today against Macron's coup d'état. The left-wing LFI Alliance rallied for nationwide protests against the new Prime Minister, Barnier. pic.twitter.com/wKSBfvjsHA