Пенсионерка в Румынии подпирала дверь куском янтаря стоимостью более миллиона долларов
Эксперты оценили янтарь, вес которого составил 3,5 килограмма, примерно в 1 100 000 долларов. Специалисты пояснили, что это крупнейший самородок из когда-либо найденных в Румынии, его возраст может составлять от 40 до 70 миллионов лет, пишет El País.
"Находка имеет огромную научную важность", – отметил директор краеведческого музея в Бузэу Даниел Костаке.
На необычную дверную подпорку обратила внимание родственница старушки уже после ее смерти. Наследники продали янтарь государству, которое классифицировало его как национальное достояние.
Румынский уезд Бузэу (восток страны) известен значительными месторождениями янтаря, который называют "руманитом". Здесь находится природный парк, где регулярно находили самородки янтаря более 160 оттенков – от красного до черного, многие из которых содержали инклюзы – останки рептилий, насекомых, растений.
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