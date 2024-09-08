Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пенсионерка в Румынии подпирала дверь куском янтаря стоимостью более миллиона долларов

янтарь, Румыния, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 09:49 Фото: pixabay
Пожилая румынка многие годы думала, что подпирает дверь обычным булыжником, который она нашла в пересохшем русле ручья в селе Кольц. Оказалось, что это был крупнейший в стране самородок янтаря, сообщает Zakon.kz.

Эксперты оценили янтарь, вес которого составил 3,5 килограмма, примерно в 1 100 000 долларов. Специалисты пояснили, что это крупнейший самородок из когда-либо найденных в Румынии, его возраст может составлять от 40 до 70 миллионов лет, пишет El País.

"Находка имеет огромную научную важность", – отметил директор краеведческого музея в Бузэу Даниел Костаке.

На необычную дверную подпорку обратила внимание родственница старушки уже после ее смерти. Наследники продали янтарь государству, которое классифицировало его как национальное достояние.

Румынский уезд Бузэу (восток страны) известен значительными месторождениями янтаря, который называют "руманитом". Здесь находится природный парк, где регулярно находили самородки янтаря более 160 оттенков – от красного до черного, многие из которых содержали инклюзы – останки рептилий, насекомых, растений.

Ранее сообщалось, как образовались гигантские камни в долине шаров в урочище Торыш и где еще такие породы встречаются в мире.

Читайте также

титаник, фильм
В США скончался автор культовой песни из "Титаника"
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
В США человек впервые заразился птичьим гриппом без контакта с животными
Андрей Дюсупов
Интересное Румыния 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
осень, сентябрь, желтые листья
Названы четыре знака зодиака, чья жизнь полностью изменится в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: