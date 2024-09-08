Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году: кто составит ему компанию

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 16:09 Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Илон Маск стремится стать первым в мире триллионером. По оценке экспертов, американскому бизнесмену это удастся к 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно по итогам нового отчета Informa Connect Academy, отслеживающей состояние богатейших людей на Земле. В своих расчетах эксперты исходили из того, что состояние Маска растет в среднем на 110%.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск уже является самым состоятельным человеком планеты с $251 млрд.

Как следует из анализа Informa Connect Academy, основатель бизнес-конгломерата Гаутам Адани (Индия) станет вторым в мире триллионером. Это должно произойти в 2028 году. Его состояние в среднем растет на 123% за год.

Также в 2028 году триллиона может достичь состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и индонезийского магната Праджого Пангесту.

Состояние французского президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, который на данный момент занимает третью строчку в списке богатейших людей мира с $200 млрд, как полагают исследователи, может достичь триллиона в 2030 году. Как и состояние Марка Цукерберга.

CNBC напоминает, что перспективы появления первого в мире триллионера интересовали публику с 1916 года, когда Джон Рокфеллер стал первым в истории миллиардером. Однако многие исследователи видят в этом титуле сигнал социального неблагополучия. Так, согласно ряду отчетов, 1% богатейших людей мира ответственны за большие объемы выбросов углерода – причины экологического кризиса, нежели 66% беднейших жителей планеты.

Ранее Илон Маск рассказал, когда именно человечество полетит на Марс и почему этого ждать так долго. 

Читайте также

тайфун, Вьетнам,
На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли 14 человек
скорая помощь, умер мужчина
В Китае мужчина отработал 104 дня без выходных и умер
арест, тюрьма
Влюбленный эстонец переплыл Нарву ради свидания и был арестован
Андрей Дюсупов
Интересное Маск Илон 2024 год Деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: