Маск рассказал, когда люди полетят на Марс

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый – через четыре, сообщает Zakon.kz.

"Первые Starship отправятся на Марс через два года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", – написал Маск в соцсети Х.

Он добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9 — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024

Напомним, компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.