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Маск рассказал, когда люди полетят на Марс

Маск, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 09:14 Фото: Twitter.com/SpaceX
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый – через четыре, сообщает Zakon.kz.
"Первые Starship отправятся на Марс через два года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через четыре года", – написал Маск в соцсети Х.

Он добавил, что затем частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, их целью будет создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.

Напомним, компания SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Пока было проведено четыре испытательных полета, только последний из них, осуществленный в начале июня, завершился успешно.

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