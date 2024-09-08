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Шутка телеведущего о паралимпийцах обернулась отменой шоу в Германии

шутка телеведущего о паралимпийцам обернулась отменой шоу, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 20:30 Фото: pixabay
Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход нового шоу "Что в коробке" из-за шутки ведущего Люка Мокриджа о паралимпийцах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bild, шутка касалась пловцов.

"Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн – и побеждает тот, кто утонет последним", – заявил он в своем подкасте.

Отмечается, что после возникшего скандала ведущий извинился, заявил, что при создании этой шутки консультировался с паралимпийцами и другими юмористами. Несмотря на публичные извинения, руководство телеканала приняло решение не выпускать шоу в эфир.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 августа. Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей.

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