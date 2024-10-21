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Редкими фото с женатым возлюбленным поделилась Анна Семенович

Редкими фото с женатым возлюбленным поделилась Анна Семенович, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 17:15 Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская эстрадная певица Анна Семенович 21 октября 2024 года опубликовала фотографии с живописного острова Бали, где отдыхала с возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером, сообщает Zakon.kz.

Серией снимков экс-солистка группы "Блестящие" поделилась в своем Instagram. Среди них есть редкие кадры с бойфрендом.

"Это был потрясающий, теплый, полный любви отпуск. Я так зарядилась энергией этого удивительного острова Бали, это сказочное место, тут живут очень добрые и светлые люди, всегда улыбаются, и это очень вдохновляет", – написала Семенович.

По ее словам, на Бали надо лететь минимум на 2-3 недели.

"Остров большой и разнообразный, есть много красивых мест, рисовые поля, джунгли и храмы просто прекрасны. Спасибо, Бали, эти девять дней я запомню надолго", – заключила Анна.

Летом 2024 года стало известно, что Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. 21 июня она записала видеообращение с бойфрендом – бизнесменом Денисом Шреером из Германии, в котором объяснила, что он находится в бракоразводном процессе.

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В конце сентября Семенович объявила о своей помолвке и поделилась планами на предстоящую свадьбу, которая состоится в 2025 году. Анна уточнила, что его бракоразводный процесс почти закончен.

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