Светлаков опубликовал фото с Масляковым и сравнил масштаб его личности с планетой
Фото: Telegram/Сергей Светлаков
Российский актер, юморист и бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Большая утрата…этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память", – написал Светлаков.
Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков.
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