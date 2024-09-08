Светлаков опубликовал фото с Масляковым и сравнил масштаб его личности с планетой

Российский актер, юморист и бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Большая утрата…этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память", – написал Светлаков.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков.