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Умер легенда КВН Александр Масляков

умер глава КВН, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 20:52 Фото: wikipedia.org
8 сентября умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители популярной игры "Клуб веселых и находчивых" на своей странице в Instagram.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК".

"Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", – резюмировали коллеги телеведущего.


Ранее сообщалось, что умер легендарный пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова.

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