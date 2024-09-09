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Тело замерзшего в пещере мужчины опознали спустя 47 лет

Человек в пещере, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 04:58 Фото: pixabay
‌В штате Пенсильвания (США) разгадали загадку, волновавшую умы почти полвека. Мужчину, найденного замерзшим в одной из пещер зимой 1977 года, наконец опознали, сообщает Zakon.kz.

По информации gismeteo.ru, погибшим является Николас Пол Грабб из Форт-Вашингтона.

На момент гибели ему было 27 лет. Останки нашли туристы в районе Аппалачской тропы, но, несмотря на попытки установить личность, Николас годами оставался неузнанным.

Служба коронера округа Беркс сообщила, что детективы смогли восстановить отпечатки пальцев Грабба и отправили их координаторам базы данных NamUs, где совпадение нашли менее чем за час.

Семья Николаса уже получила эту новость.

Ранее ИИ определил самую замусоренную пластиком страну.

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