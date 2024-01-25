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В ВКО третий день ищут тело замерзшего на сопках мужчины

поиск тела Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Поисковые мероприятия ведутся сотрудниками полиции и ДЧС в районе зимовки Сартау. Спасатели ищут тело замерзшего насмерть мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, в поиске задействовали снегоход, поисковики также передвигаются на лыжах и лошадях.

"Поиски продолжаются. Они осложняются тем, что в этом районе много снега, в котором утопает даже высокопроходимая техника. Вместе с сотрудниками полиции выехали несколько местных жителей, которые хорошо знают местность". Пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что на территории Маралдинского сельского округа двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак, попали в снежную бурю и заблудились.

Одному из сельчан удалось добраться до места назначения. По данным Департамента полиции ВКО, мужчина рассказал, что им пришлось заночевать в дороге. Утром он обнаружил своего напарника мертвым.

Выжившего сельчанина госпитализировали с обморожениями. Тело второго мужчины пока не нашли.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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