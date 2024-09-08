Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ИИ определил самую замусоренную пластиком страну

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 22:29 Фото: pixabay
Искусственный интеллект по запросу ученых из британского Университета Лидса создал рейтинг стран по объему загрязнения несобранными полимерными отходами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, исследователи составили максимально подробную глобальную модель распространения полимерных отходов из когда-либо созданных. Сложнее всего, по словам экспертов, оказалось измерить так называемые выбросы пластика из так называемых материальных систем и видов деятельности. К ним относятся отходы, попадающие в окружающую среду из мусоровозов, мусорных баков и того, что люди случайно или намеренно выбрасывают на улице.

Как уточняется, ежегодно мимо системы обработки отходов проходит примерно 52 млн тонн пластика.

Первое место по объему загрязнения полимерными отходами, согласно результатам исследования, занимает Индия, жители которой выбрасывают в окружающую среду 9,3 млн тонн в год. На втором и третьем местах расположились Нигерия и Индонезия соответственно – их замусоренность пластиком в 2,7 раза ниже, чем в Индии.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые бутылки плохо влияют на артериальное давление.

Читайте также

Шон Пенн закрутил новый роман
Шон Пенн вновь закрутил роман с начинающей актрисой, которая младше его на 34 года
Светлаков выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова
Светлаков опубликовал фото с Масляковым и сравнил масштаб его личности с планетой
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Елена Беляева
Индия 2024 год Искусственный интеллект Исследования Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: