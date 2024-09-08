ИИ определил самую замусоренную пластиком страну

Искусственный интеллект по запросу ученых из британского Университета Лидса создал рейтинг стран по объему загрязнения несобранными полимерными отходами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, исследователи составили максимально подробную глобальную модель распространения полимерных отходов из когда-либо созданных. Сложнее всего, по словам экспертов, оказалось измерить так называемые выбросы пластика из так называемых материальных систем и видов деятельности. К ним относятся отходы, попадающие в окружающую среду из мусоровозов, мусорных баков и того, что люди случайно или намеренно выбрасывают на улице.

Как уточняется, ежегодно мимо системы обработки отходов проходит примерно 52 млн тонн пластика.

Первое место по объему загрязнения полимерными отходами, согласно результатам исследования, занимает Индия, жители которой выбрасывают в окружающую среду 9,3 млн тонн в год. На втором и третьем местах расположились Нигерия и Индонезия соответственно – их замусоренность пластиком в 2,7 раза ниже, чем в Индии.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые бутылки плохо влияют на артериальное давление.