Отчего резко упала цена на нефть и что это значит для Казахстана

Цена нефти Brent впервые с 2021 года упала до 69 долларов за баррель. Ноябрьский фьючерс на Лондонской бирже ICE к 20.00 по времени Астаны опустился до 69,89 доллара. Сегодня был небольшой отыгрыш – к 13.00 цены все-таки перешли отметку 70 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Цены на нефть испытывают давление с начала сентября на фоне слабой статистики по промышленности США и на ожиданиях восстановления добычи в Ливии.

Вообще, аналитики выделяют, как минимум, четыре причины перманентного снижения нефти.

Во-первых, появились новости о близком восстановлении добычи в Ливии (ливийские запасы считаются самыми крупными в Африке). Отметим, что вопрос снижения и восстановления добычи нефти в Ливии (в 2022 году в стране урезали нефтепромысел на 60%, потом то увеличивали его, то снова уменьшали) носит политический характер и вызвано общественной нестабильностью и вспышками насилия между противоборствующими фракциями. И так называемое "восточное правительство" в Бенгази сократило производство нефти из-за спора с поддерживаемым ООН правительством в Триполи. Но теперь, компромисс вроде бы найден.

Вторая причина состоит в том, что ситуация на Ближнем Востоке тоже не так напряжена, как осенью 2023 года. Несмотря на активность хуситов, противостояние между ключевыми странами региона понемногу, и насколько это возможно, успокаивается.

Третья причина удешевления нефти кроется в экономике Китая, показавшей сокращение деловой активности с весны 2024 года. А ведь Китай – главный мировой импортер нефти.

Ну и, наконец, есть некоторые проблемы в "главной экономике" планеты – США. Промышленность Америки не растет, а индекс деловой активности (PMI) почти полгода держится ниже отметки 50.

Динамика цен на нефть. Фото: investing

Вообще же, масштабный обвал цен на нефть начался не сегодня, он идет потоком в три волны с 12 апреля 2024 года, когда был зафиксирован годовой максимум. Тогда на ожиданиях обострения геополитической диспозиции на Ближнем Востоке (Иран и его прокси против Израиля) цены на нефть совершили "прощальный" сквиз и с тех пор снижаются – отмечает телеграм-канал Spydell_finance.

Первая волна cнижения цен на Brent длилась 37 торговых дней с 12 апреля по 4 июня. Цены снизились на 16.7% (а потом восстановившись на 14.5% за 23 торговых дня). Вторая волна прошла за 21 торговый день с 5 июля 5 августа. Снижение составило 14.6%, а наибольшее восстановление: +9.7% за 5 дней. Третья волна идет сегодня. Она началась 28 августа, когда снижение составило 15.8%.

Самое интересное, если пересчитать цены на нефть с учетом долларовой инфляции.

Текущая цена в 70 долларов за баррель нефти Brent соответствует номинальным 42-44 долларам 2004 года.

Что же дальше? Дальше – наверняка "неустойчивая стабильность". Нефтяные котировки уже слегка отыгрались после решений ОПЕК+ повременить со своими планами, а также из-за наличия спроса на сырье в Индии и других странах, помимо Китая.

Так, UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг) утверждает, что цена нефти Brent после недавно достигнутых минимумов (вблизи $75/барр.) восстановится до $90 за баррель, учитывая признаки устойчивого спроса в США и странах Глобального Юга, а также снижения мировых запасов.

"Хотя ситуация в Китае по-прежнему страдает от слабых экономических данных, в этом месяце ситуация выглядит немного лучше". UBS Group AG

Что касается Казахстана, то нам очень нужна цена нефти выше 80 долларов за баррель – иначе свести бюджет будет трудно. Ранее мы рассказали, что ждет экономику Казахстана в сентябре 2024 года на фоне дешевеющей нефти.