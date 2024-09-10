Актер из "Солдатов" и "Гостьи из будущего" Борис Щербаков попал в больницу

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в больницу из-за нестабильной стенокардии, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, актеру стало плохо в его московской квартире на Тверской – у знаменитости схватило сердце.

Отметим, что в августе Щербаков уже лежал в отделении кардиологии. Тогда он пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине "Мандат". В 1985 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м удостоился звания народного артиста России.

В фильмографии Щербакова более 230 работ. Он снимался в таких проектах, как "Гостья из будущего", "Битва за Москву", "Криминальный квартет", "Следствие ведут знатоки", "Солдаты", "Легенда №17".

Ранее сообщалось, что в Алматы умер казахстанский актер Усипхан Сейтимбет.