Скончался известный казахстанский актер театра и кино

В Алматы умер казахстанский актер, участник декабрьских событий 1986 года, Усипхан Сейтимбет, сообщает Zakon.kz.

В ноябре ему исполнилось бы 63 года.

Усипхан Сейтимбет родился в селе Игилик Келесского района Южно-Казахстанской области. Учился в Республиканской студии эстрадного искусства и Институте театра и искусства им.Т. Жургенова. С 1990 года трудился в ТЮЗе им Г. Мусрепова. В 1999 году был принят в Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова. Является кавалером ордена "Курмет" (2019), обладатель юбилейной медали "25 лет Независимости Республики Казахстан" (2016), обладатель медали "Отличник культуры" (2018).

За годы творчества он сыграл более 50 ролей в театре, снялся в таких фильмах, как "Суйинши", "Жених", "Айман-Шолпан", "Алдар косе".

Усипхан Сейтимбет участвовал в декабрьских событиях 1986 года, за что получил два года лишения свободы.

3 сентября стало известно о смерти известного казахстанского режиссера Азиза Заирова.