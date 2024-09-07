Момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области
Фото: скриншот МЧС РК
В одном из сел Мангистауской области загорелся мусоровоз. От высокой температуры взорвался 120-литровый газовый баллон, которым была оборудована машина, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился в 12 часов дня 7 сентября на проезжей части в Мунайлинском районе близ базы "Адайский", в трех километрах от ближайшей пожарной части.
"До прибытия пожарного расчета произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
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