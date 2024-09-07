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Законодательство РК

Момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области

мусоровоз, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 14:45 Фото: скриншот МЧС РК
В одном из сел Мангистауской области загорелся мусоровоз. От высокой температуры взорвался 120-литровый газовый баллон, которым была оборудована машина, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в 12 часов дня 7 сентября на проезжей части в Мунайлинском районе близ базы "Адайский", в трех километрах от ближайшей пожарной части.

"До прибытия пожарного расчета произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В России мужчина случайно поджег собственного сына, пытаясь разжечь угли для приготовления шашлыка. 11-летний мальчик получил 50% ожог тела.

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