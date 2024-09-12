Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер тележурналист Николай Сванидзе

Умер тележурналист Николай Сванидзе, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 11:30 Фото: wikipedia
Известный советский и российский журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Он являлся ведущим ряда программ на телевидении и радио, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения члена Совета по правам человека Евы Меркачевой.

"Николай Карлович Сванидзе! Дорогой! Как же без вас?… Спасибо вам за все!" – сказано 12 сентября 2024 года в Telegram-канале Меркачевой.

Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1991 году. Сначала был закадровым комментатором информационной программы "Вести".

Автор и ведущий цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел телевизионные программы "Подробности", "Контрасты", "Суд времени" (на "Пятом канале" с 2010 по январь 2011 года), "Исторический процесс".

В ноябре 2022 года Сванидзе исключили из Совета по правам человека при президенте. В том же декабре он был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В 2023 году врачи подтвердили у Сванидзе ишемию головного мозга.

8 сентября 2024 года умер Александр Масляков. Ему было 82 года. Он дважды переболел коронавирусом. С 2022 года провел две игры Высшей лиги.

Читайте также

В Германии упал мост
В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста
Альпинисты погибли в Альпах
Четыре альпиниста погибли в Альпах от истощения
Извержение вулкана
Сотни людей спасаются бегством, остерегаясь извержения вулкана на Филиппинах
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Журналистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
неблагоприятные погодные условия
В Астане, Шымкенте и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: