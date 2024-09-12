Умер тележурналист Николай Сванидзе

Известный советский и российский журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Он являлся ведущим ряда программ на телевидении и радио, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения члена Совета по правам человека Евы Меркачевой.

"Николай Карлович Сванидзе! Дорогой! Как же без вас?… Спасибо вам за все!" – сказано 12 сентября 2024 года в Telegram-канале Меркачевой.

Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1991 году. Сначала был закадровым комментатором информационной программы "Вести".

Автор и ведущий цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел телевизионные программы "Подробности", "Контрасты", "Суд времени" (на "Пятом канале" с 2010 по январь 2011 года), "Исторический процесс".

В ноябре 2022 года Сванидзе исключили из Совета по правам человека при президенте. В том же декабре он был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В 2023 году врачи подтвердили у Сванидзе ишемию головного мозга.

8 сентября 2024 года умер Александр Масляков. Ему было 82 года. Он дважды переболел коронавирусом. С 2022 года провел две игры Высшей лиги.