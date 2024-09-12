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Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина

супруга президента Франции, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:15 Фото: Instagram/brigittemacronfanpage
13,5 тыс. тысяч евро выплатят первой леди Франции Бриджит Макрон две женщины из-за того, что они распространяли о супруге президента страны оскорбительные слухи, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, суд приговорил их не только к штрафу, но и к компенсации за клевету.

"Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба", – говорится в сообщении.

Судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что первая леди Франции Брижит Макарон на самом деле родилась мужчиной, начался в июне 2024 года. Перед судом предстали любительница теорий заговоров Наташа Рей и медиум Амандин Руа. Два года назад они выпустили видео, в котором утверждали, что мадам Макрон родилась мужчиной, а ее настоящее имя – Жан-Мишель. Ролик стал вирусным и вызвал недовольство у первой леди Франции.

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