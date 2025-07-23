Эммануэль Макрон и его супруга хотят через суд доказать, что Брижит женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Financial Times, иск Макронов на 218 страницах был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена – кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы "контроля над сознанием".

Отмечается, что Оуэнс отказывалась опровергнуть клевету в адрес Макронов, мало того, она систематически подтверждала ее. Поэтому обращение в суд стало для президента Франции и его супруги единственным возможным способом отстоять свою честь и достоинство. Адвокат Макронов Томас Клэр заявил, что французский президент и первая леди готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать на судебном процессе.

По данным издания, Макронам предстоит столкнуться с серьезными юридическими трудностями, поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать реальный злой умысел ответчика.

Ранее суд во Франции оправдал двух женщин, которые распространяли конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.