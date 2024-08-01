Популярная американская рэперша откровенными снимками показала, что беременна

Американская рэперша Карди Би поделилась с поклонниками новостью, что в третий раз станет мамой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Instagram, опубликовав снимки на балконе на фоне ночного города. Карди Би позировала фотографу в алом платье с разрезом ниже пупка, не скрывающим увеличившийся живот.

"За каждым концом следует новое начало. Я рада разделить с вами это время, вы принесли мне больше любви, жизни, новых сил!" – обратилась она к фанатам.

В тот же день представитель рэперши подтвердил журналистам информацию о разводе звезды с отцом ее двоих детей – рэпером Оффсетом (Offset).

Кто отец нового ребенка певицы, она не рассказала.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, заявив, что новость их очень порадовала:

– Королева! Я так счастлива, что это изменило мой день!

– Неважно, что говорят СМИ, Карди Би – отличная мать.

– Так рада за тебя и за то, что ты такая сильная. Люблю тебя, сестра. – Посылаю тебе много любви! Ты удивительна, ты такая скромная душа, и я желаю тебе здоровой и удивительной беременности.

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