Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Популярная американская рэперша откровенными снимками показала, что беременна

Карди Би рассказала о беременности, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 22:40 Фото: Instagram/iamcardib
Американская рэперша Карди Би поделилась с поклонниками новостью, что в третий раз станет мамой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Instagram, опубликовав снимки на балконе на фоне ночного города. Карди Би позировала фотографу в алом платье с разрезом ниже пупка, не скрывающим увеличившийся живот.

"За каждым концом следует новое начало. Я рада разделить с вами это время, вы принесли мне больше любви, жизни, новых сил!" – обратилась она к фанатам.

В тот же день представитель рэперши подтвердил журналистам информацию о разводе звезды с отцом ее двоих детей – рэпером Оффсетом (Offset).

Кто отец нового ребенка певицы, она не рассказала.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, заявив, что новость их очень порадовала:

– Королева! Я так счастлива, что это изменило мой день!

– Неважно, что говорят СМИ, Карди Би – отличная мать.

– Так рада за тебя и за то, что ты такая сильная. Люблю тебя, сестра.

– Посылаю тебе много любви! Ты удивительна, ты такая скромная душа, и я желаю тебе здоровой и удивительной беременности.

Ранее сообщалось, что российская певица Кети Топурия снова стала мамой.

Читайте также

пожар на нефтезаводе в Омске
Крупный пожар вспыхнул на территории нефтезавода в Омске
Певица
Певица Кети Топурия снова стала мамой
ливень в Индии
Здание парламента Индии частично затопило во время стихийного бедствия
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: