Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 05:00 Фото: pixabay
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.

В рамках такого взаимодействия Павел Дуров начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Об этом написала французская газета Libération.

К примеру, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних французской национальной полиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям. Уже предоставлены данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей.

"Дверь действительно открывается", – прокомментировала Libération успешные сдвиги в работе руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.

7 сентября из Telegram убрали функцию "Люди рядом", вместо нее будет "Бизнес рядом".

Читайте также

США
В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler
США
Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов
Книга рекордов Гиннесса
IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку
Алия Абди
Дуров Павел Франция Telegram 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Дожди с грозами, сильный ветер и туман: синоптики дали прогноз по Казахстану на 13 сентября
Дожди с грозами, сильный ветер и туман: синоптики дали прогноз по Казахстану на 13 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: