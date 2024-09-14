Жителю Испании платят от 500 долларов за то, что он портит свадьбы
Мужчина рассказал Oddity Central, что за эту сумму он приходит на торжество и портит его. Например, врывается на церемонию, где представляется "любовью всей жизни" невесты или жениха, предлагая им бежать вместе.
По словам Эрнесто, многие люди обращаются к нему, потому что чувствуют себя неуверенными перед предстоящей свадьбой и нуждаются в помощи, чтобы избежать этого события.
Если во время выполнения заказа возникают инциденты, такие как драки или оскорбления, клиент должен будет дополнительно оплатить эти затраты.
Несмотря на то, что изначально к бизнесу Эрнесто относились с юмором, количество заказов оказалось настолько большим, что его график заполнен до 2 ноября 2024 года.
Ранее казахстанская актриса Альмира Турсын, получившая широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Томирис", опубликовала в соцсетях фото своей свадьбы. При этом личность супруга она не раскрыла.