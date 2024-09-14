Жителю Испании платят от 500 долларов за то, что он портит свадьбы

Испанец по имени Эрнесто придумал для себя новый способ заработка: он предлагает свою помощь тем, кто хочет сорвать собственную свадьбу. Его услуги стоят от 500 долларов, не считая транспортных расходов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рассказал Oddity Central, что за эту сумму он приходит на торжество и портит его. Например, врывается на церемонию, где представляется "любовью всей жизни" невесты или жениха, предлагая им бежать вместе.

По словам Эрнесто, многие люди обращаются к нему, потому что чувствуют себя неуверенными перед предстоящей свадьбой и нуждаются в помощи, чтобы избежать этого события.

Если во время выполнения заказа возникают инциденты, такие как драки или оскорбления, клиент должен будет дополнительно оплатить эти затраты.

Несмотря на то, что изначально к бизнесу Эрнесто относились с юмором, количество заказов оказалось настолько большим, что его график заполнен до 2 ноября 2024 года.

Ранее казахстанская актриса Альмира Турсын, получившая широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Томирис", опубликовала в соцсетях фото своей свадьбы. При этом личность супруга она не раскрыла.