Три страны собрали помощь Украине на 500 млн долларов

Дания, Норвегия и Швеция объявили о новом пакете помощи Киеву на 500 млн долларов. Об этом стало известно 5 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы НАТО, Дания, Норвегия и Швеция 5 августа анонсировали новый пакет помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.

В пакет будут входить техника и боеприпасы для Украины. Он будет поставлен из США в рамках новой инициативы НАТО – Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Решение северных стран-участниц НАТО последовало после инициативы Нидерландов. Страна стала первым государством-членом НАТО, которое полностью обеспечило финансирование пакета помощи в рамках программы PURL.

В совокупности взносы оцениваются более чем в 1 млрд долларов и представляют собой первые два этапа регулярных поставок Украине в рамках инициативы PURL.

"Это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сообщается на сайте альянса, программа PURL предусматривает систематические поставки вооружений и боеприпасов, определенных Украиной как приоритетные. Стоимость каждого пакета поставок составляет около 500 млн долларов.

Ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону.