Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 13:59 Фото: NASA/Kim Shiflett
Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Американский бизнесмен рассказал об этом в социальной сети X.

"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия", – написал он.

По его словам, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим и если это продолжится, то все крупные проекты в штатах станут незаконными.

В начале сентября 2024 года Маск озвучил примерные сроки первого полета людей на Марс, а также рассказал, когда к красной планете отправится первый непилотируемый корабль.

Ранее стало известно, сколько американский миллиардер тратит на личную охрану. Огромные суммы отобразили во внутренней документации компании Tesla.

Читайте также

В США выдра напала на ребенка и утащила его в реку
В США выдра напала на ребенка и утащила его под воду
Свадьбы, свадебный букет, бракосочетание
Жителю Испании платят от 500 долларов за то, что он портит свадьбы
Шольц, Германия, ФРГ
В ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года
Андрей Дюсупов
Интересное Маск Илон США 2024 год Наука
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: