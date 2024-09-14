Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие

Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Американский бизнесмен рассказал об этом в социальной сети X.

"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия", – написал он.

По его словам, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим и если это продолжится, то все крупные проекты в штатах станут незаконными.

Starship will make life multiplanetary, preserving life as know from extinction events on Earth, so long as it is not smothered by bureaucracy.



There is more government regulatory smothering every year. If this continues, all large projects in the United States will be illegal.… https://t.co/97GbZCfELC — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2024

В начале сентября 2024 года Маск озвучил примерные сроки первого полета людей на Марс, а также рассказал, когда к красной планете отправится первый непилотируемый корабль.

Ранее стало известно, сколько американский миллиардер тратит на личную охрану. Огромные суммы отобразили во внутренней документации компании Tesla.