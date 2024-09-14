Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие
Американский бизнесмен рассказал об этом в социальной сети X.
"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия", – написал он.
По его словам, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим и если это продолжится, то все крупные проекты в штатах станут незаконными.
Starship will make life multiplanetary, preserving life as know from extinction events on Earth, so long as it is not smothered by bureaucracy.— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2024
There is more government regulatory smothering every year. If this continues, all large projects in the United States will be illegal.… https://t.co/97GbZCfELC
В начале сентября 2024 года Маск озвучил примерные сроки первого полета людей на Марс, а также рассказал, когда к красной планете отправится первый непилотируемый корабль.
Ранее стало известно, сколько американский миллиардер тратит на личную охрану. Огромные суммы отобразили во внутренней документации компании Tesla.