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Маск тратит на охрану миллионы долларов в год – СМИ

Илон Маск и его охрана, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 06:15 Фото: wikimedia
Личная охрана миллиардера Илона Маска обходится ему в миллионы долларов ежегодно. Это отобразили во внутренней документации компании Tesla, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, Маск регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Это вынудило его "расширить свою и без того внушительную охрану", превратив ее в небольшой аналог Секретной службы США.

В связи с частыми угрозами Маск стал вести более изолированный образ жизни, сообщили The New York Times неназванные источники из его окружения. Предприниматель редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет принадлежащей ему компании X.

Если раньше Маска могли сопровождать всего два охранника, теперь он путешествует с 20 специалистами по безопасности.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказался о дебатах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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