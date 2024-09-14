В США выдра напала на ребенка и утащила его под воду

В США в штате Вашингтон выдра вылезла из воды, напала на ребенка и утищила его в реку, сообщает Zakon.kz.

Животное напало на мальчика, который гулял с матерью вдоль берега реки в городе Брементон. Выдра несколько раз укусила ребенка за руку, сообщает Fox News.

Отмечается, что женщина успела вытащить сына из воды. Пострадавшим обработали раны.

Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) отловили и ликвидировали выдру.

Как сообщается, это не первое подобное происшествие. По данным департамента, за последние десять лет в Вашингтоне было зафиксировано шесть нападений выдр на людей.

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