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Мир

В США горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке

Хищник, пума, горный лев, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 08:10 Фото: pexels
В Олимпийском национальном парке, штат Вашингтон (США), произошел шокирующий инцидент: горный лев атаковал четырехлетнего мальчика прямо на глазах у его семьи во время прогулки по туристической тропе, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, хищник, находившийся в ошейнике, внезапно набросился на ребенка и укусил его. На место немедленно вызвали экстренные службы.

Пострадавшего мальчика эвакуировали с помощью медицинского вертолета и доставили в травматологический центр в Сиэтле. Сейчас он проходит лечение в местной больнице. Подробности о его состоянии и личность не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Сразу после нападения сотрудники парка начали операцию по поиску хищника, к которой подключилась кинологическая команда. Представители парка заверили, что сейчас опасности для посетителей нет. Причины нападения и поведения животного будут тщательно расследованы.

Ранее стало известно, что конь Моки, признанный старейшей лошадью из ныне живущих, умер вскоре после регистрации достижения.

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Аксинья Титова
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