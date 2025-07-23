В США горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке

В Олимпийском национальном парке, штат Вашингтон (США), произошел шокирующий инцидент: горный лев атаковал четырехлетнего мальчика прямо на глазах у его семьи во время прогулки по туристической тропе, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, хищник, находившийся в ошейнике, внезапно набросился на ребенка и укусил его. На место немедленно вызвали экстренные службы.

Пострадавшего мальчика эвакуировали с помощью медицинского вертолета и доставили в травматологический центр в Сиэтле. Сейчас он проходит лечение в местной больнице. Подробности о его состоянии и личность не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Сразу после нападения сотрудники парка начали операцию по поиску хищника, к которой подключилась кинологическая команда. Представители парка заверили, что сейчас опасности для посетителей нет. Причины нападения и поведения животного будут тщательно расследованы.

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