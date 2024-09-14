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"Звезда интернета": худеющий кот Крошик решил сбежать и застрял в полке для обуви

Худеющий кот, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 05:59 Фото: Приют Матроскин
Ставший известным из-за своего большого веса кот Крошик из Перми (Россия) решил устроить побег, но застрял в обувной полке, сообщает Zakon.kz.

Кота Крошика любящие хозяева раскормили до 17 кг. Теперь волонтеры из пермского приюта "Матроскин" проводят коту курс реабилитации, чтобы питомец сбросил вес и смог нормально передвигаться. Коту предстоит длительное восстановление.

Ветврачи разработали для него специальную программу, по которой каждую неделю Крошик должен сбрасывать от 70 до 150 граммов.

"Злоключения пермского кота Крошика, который еще недавно весил 17 кг и начал процесс похудения, продолжаются: он устроил побег, но что-то пошло не так, и в итоге чересчур упитанный кот застрял в обувной полке", – говорится в сообщении.

Волонтеры говорят, что Крошик, который недавно совсем не мог ходить, уже проявляет себя как "очень даже активный парень".

Ранее сообщалось, что в Великобритании вылупился "самый смертоносный птенец в мире".

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