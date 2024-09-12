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140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

японка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 23:56 Фото: Instagram/nyairin_18
Жительница Японии Хирасе Айри потратила 140 тысяч долларов на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и "начать новую жизнь", сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, девушку дразнили из-за внешности с самого детства. Сверстники считали ее непривлекательной и всячески обижали на эту тему, поэтому еще в школе японка решила, что обязательно сделает пластическую операцию. После выпускного она не смогла найти стабильную и высокооплачиваемую работу, поэтому подрабатывала охранником или грузчиком, ведя скромный образ жизни, чтобы накопить на свою мечту.

По словам Айри, после первой пластической операции ее дела пошли в гору. В итоге за несколько операций она потратила более 140 тыс. долларов. Хирасе заявила, что полностью довольна новой внешностью, а старые обидчики теперь ее даже не узнают. Кроме того, благодаря новому образу японка обрела армию поклонников в соцсетях.

В Instagram девушка опубликовала видео до и после хирургических вмешательств.

Ранее были названы самые дорогие операции, проводимые по ОСМС в Алматы.

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