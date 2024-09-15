В Бразилии разблокировали банковские счета компаний Илона Маска

Ограничения с банковских счетов двух компаний Илона Маска сняли в Бразилии 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

Верховный судья Бразилии снял ограничения со счетов Starlink и Х. Это произошло после уплаты штрафа в три млн долларов. Об этом пишет Axios.

Впрочем, разморозка активов компаний не повлияла на ситуацию с доступом к социальной сети Х. Она по-прежнему не доступна для жителей Бразилии.

Мы сообщали, что судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес распорядился заблокировать счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding. Также была приостановлена работа платформы X.