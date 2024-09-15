Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Бразилии разблокировали банковские счета компаний Илона Маска

Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 06:16 Фото: Х/alt_coiners
Ограничения с банковских счетов двух компаний Илона Маска сняли в Бразилии 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

Верховный судья Бразилии снял ограничения со счетов Starlink и Х. Это произошло после уплаты штрафа в три млн долларов. Об этом пишет Axios.

Впрочем, разморозка активов компаний не повлияла на ситуацию с доступом к социальной сети Х. Она по-прежнему не доступна для жителей Бразилии.

Мы сообщали, что судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес распорядился заблокировать счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding. Также была приостановлена работа платформы X.

Читайте также

Педофил
Американец притворялся школьником для совращения учеников
Убийство
Мужчина задушил и измельчил в блендере финалистку конкурса "Мисс Швейцария-2007"
В США выдра напала на ребенка и утащила его в реку
В США выдра напала на ребенка и утащила его под воду
Алия Абди
Маск Илон Бразилия 2024 год Деньги Штрафы Социальные сети Миллиардеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии &quot;некрасивым&quot;
Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии "некрасивым"
Динара Сатжан раскрыла секрет Баян Алагузовой
Динара Сатжан раскрыла секрет Баян Алагузовой
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: