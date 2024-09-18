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Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского

Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 21:44 Фото: pixabay
Британские туристы учинили ночную драку в отеле на Майорке (Испания), а также ударили полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, двое мужчин и женщина сильно шумели у бассейна гостиницы в ночное время и привлекли внимание других постояльцев. Последние не стали терпеть неудобства, отправились выяснять отношения, но в итоге ввязались в драку с британцами.

Отмечается, что на место приехали полицейские. Они попытались успокоить отдыхающих, но женщина напала на одного из правоохранителей. Она ударила его кулаком в грудь и показала ему средний палец во время задержания. Позднее британцев освободили, но расследование дела продолжается.

Ранее появился список стран-лидеров по числу туристов в Казахстане.

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