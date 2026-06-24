Турист остался парализованным после прыжка в море

Во время отдыха в Испании после неудачного прыжка в воду британский турист получил тяжелую травму позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Need to Know, врачи не исключают, что 27-летний мужчина может навсегда потерять способность самостоятельно передвигаться.

Фото: GoFundMe

Трагедия произошла, когда Арди Баллиу отдыхал вместе с другом и решил нырнуть в море головой вперед. После прыжка мужчина долго не появлялся на поверхности. Это встревожило его спутников. Находившиеся поблизости отдыхающие вытащили пострадавшего из воды до прибытия экстренных служб.

Фото: GoFundMe

Находясь на берегу в ожидании медиков, британец признался, что не чувствует ног. Врачи диагностировали у него множественные переломы позвоночника, включая повреждение первого шейного позвонка. Родственники сообщили, что врачи оценивают состояние парня как крайне тяжелое.

Семья Арди заявляет, что впереди его ждет длительное лечение, а окончательный прогноз относительно восстановления функций организма пока остается неопределенным.

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