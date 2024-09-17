Появился список стран-лидеров по числу туристов в Казахстане

В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня, 17 сентября, предоставили список стран, из которых больше всего туристов посетили нашу страну в первом полугодии 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике, география иностранных туристов, посещающих Казахстан, с каждым годом расширяется. Например, как отметили в Минтуризма, помимо ближайших соседей, в Казахстан стали приезжать путешественники из стран дальнего зарубежья.

"Наибольшее количество путешественников... прибыли из Российской Федерации – 186,1 тыс. человек. Второе место заняли китайские туристы – 69 918 человек. На третьей позиции – туристы из Индии (53 695 человек). В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597)". Пресс-служба МТС РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По данным Национального бюро статистики, с января по июнь текущего года Казахстан посетили 566,5 тыс. иностранных туристов, что на 50,7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда в страну приехали 515,8 тыс. иностранцев.

"Увеличение числа иностранных туристов, особенно из таких стран, как Индия, Турция и США, говорит о том, что Казахстан становится все более привлекательным направлением на мировой туристической карте. Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру и создавать благоприятные условия для путешественников со всего мира", – отметил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

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